450 مركبة سعودية تعبر منفذ العمري البري الأردني

أكد مدير جمارك منفذ العمري البري الأردني العقيد أحمد القرعان عبور قرابة 450 مركبة سعودية قادمة للأردن خلال 16 ساعة بعد فتح المنافذ البرية بين الأردن والمملكة العربية السعودية ، وأضاف بأن عدد مواطني ومواطنات السعودية بلغ أكثر من “2000 ” مواطن ومواطنة لزيارة مملكة الأردن.

وقال القرعان “كافة الإجراءات تمت بتنسيق مباشر بين المنفذ الأردني ومنفذ الحديثة البري السعودي” وقدم شكره لكافة العاملين في المنفذ السعودي على حسن تعاونهم وتعاملهم، مشيراً إلى أن اجراءات السفر للأردن واضحة ومتوفرة على مواقع وزارة الداخلية والأمن العام الأردني .