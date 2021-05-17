مغردون ينعون “سوزان المصري” -رحمها الله- المعلمة بالثانوية بتعليم مكة.. وصيتها كانت مؤثرة

نعى مغردون الأستاذة الفاضلة “سوزان المصري” – رحمها الله – المعلمة بالثانوية الـ 12 بتعليم مكة المكرمة .. وكانت وصيتها مؤثرة لزميلاتها، حيث قالت: “دعواتكم لي بالرحمة ؛ فأنا لم أنجب أبناء وبنات يدعون لي “.

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