شهد مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان اليوم تسيير أولى الرحلات الدولية إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك مع سريان قرار رفع تعليق السفر للخارج عبر مختلف المطارات الدولية بالمملكة. وأكد مدير مطار الملك عبدالله بجازان مبارك بن محمد الشهراني مغادرة أكثر من 92 مسافراً على متن الطائرة، بينهم 23 مواطناً ممن توافرت فيهم شروط السفر للمواطنين المتمثلة في أن يكون المسافر محصن بجرعتين، أو محصن بجرعة واحدة وقد أمضى مدة 14 يوماً بعد حصوله على الجرعة، أو متعافٍ منذ أقل من 6 أشهر حسب ما يظهر في تطبيق “توكلنا”، وحصول المواطن الذي لم يبلغ الـ 18 عاماً على التأمين الصحي ضد مخاطر كورونا فقط وفحص “PCR” لمدة 72 ساعة من تاريخ فحص العينة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز يشهد تسيير أولى الرحلات الدولية إلى القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.