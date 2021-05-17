السعودية تعتزم فتح مطاراتها للسائحين الأجانب 



أعلن مصدر مسئول في قطاع السياحة السعودي، اليوم الإثنين، أن المملكة تعتزم فتح أبوابها مجددا أمام السائحين الأجانب في القريب العاجل، وذلك بعد أن أعلنت عن رفع قيود الحجر الصحي عن فئات بعينها من الوافدين الأجانب.

وأكد المصدر، أن غير المواطنين القادمين إلى السعودية من دول معينة والذين تم تطعيمهم بالكامل أو تعافوا في الآونة الأخيرة من "كوفيد-19" لن يضطروا لعزل أنفسهم في الفنادق التي خصصتها الحكومة للعزل الصحي، فيما ذكرت الهيئة السعودية للسياحة أن هذه الإجراءات الجديدة لا تسري إلا على المقيمين والمسافرين في مهام حكومية أو عمل أو من القادمين لزيارة أصدقاء أو في زيارات عائلية وليس على السياح الأجانب.

وكان فهد حميد الدين رئيس الهيئة، صرح لوكالة أنباء "رويترز"، أن المملكة ستفتح أبوابها من جديد لاستقبال السائحين الأجانب هذا العام وإن من المتوقع أن يصدر إعلان بهذا الصدد "قريبا جدا"، موضحا أن المملكة لا تزال تستهدف وصول عدد السائحين إلى 100 مليون سنويا بحلول عام 2030 ارتفاعا من نحو 40 مليون سنويا قبل الجائحة.

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