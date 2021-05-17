مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في مخيم العروب شمال...

أفادت مراسلتنا بمقتل فتى فلسطيني على يد قوات الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات في مخيم العروب شمال الخليل. وأشارت المراسلة إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت في مخيم العروب على خلفية مقتل الفتى برصاص الجيش الإسرائيلي. وأشارت المراسلة إلى أن حصيلة ضحايا المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية ارتفعت إلى 22 بعد مقتل الفتى في المخيم شمال بيت لحم.

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