الرئاسة الفلسطينية ترحب بانعقاد الرباعية الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي 

رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، بانعقاد اجتماع اللجنة الرباعية الدولية، داعية لوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في غزة والقدس والضفة الغربية.

وأشادت الرئاسة الفلسطينية، بجهود اللجنة الرباعية الدولية وبالجهود العربية والدولية للوصول لوقف شامل لإطلاق النار تلتزم به جميع الأطراف، الأمر الذي يهيئ الأجواء للانخراط في عملية سياسية جدية ترعاها الرباعية الدولية وفي إطار مؤتمر دولي على أساس قرارات الشرعية الدولية، بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وتؤدي هذه الجهود جميعًا لخلق استقرار وسلام عادل وشامل في المنطقة.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية على أهمية وحدة الصف الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا، مما يستدعي وقوف الجميع إلى جانب شعبنا لتضميد جراحه وإعادة أعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي، ومواجهة العمل من أجل صد إرهاب المستوطنين المتطرفين في القدس والضفة، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، وحماية جميع المقدسات الإسلامية والمسيحية، والوقوف بكل حزم لمنع استيلاء المستوطنين على منازل المقدسيين في الشيخ جراح وسلوان وكل مكان في القدس والضفة.

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