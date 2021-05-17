اليمن.. الجيش يدحر مليشيا الحوثي من عدة مواقع بمأرب

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أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الاثنين، أنها شنّت بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، هجوماً مباغتاً تمكنت خلاله من دحر ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، من عدة مواقع في جبهة الكسّارة غرب محافظة مأرب.
وأكد المركز الإعلامي للجيش اليمني في بيان، أن الهجوم أسفر عن سقوط العديد من عناصر ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، فيما دمّرت نيران الجيش 3 أطقم بعتادها ولقي جميع من كانوا على متنها مصرعهم، وفقا لـ”العربية”.
وأضاف أن الجيش استعاد أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها ميليشيا الحوثي قبل أن تلوذ بالفرار.
وبالتزامن، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات تجمعات وتعزيزات حوثية في جبهة الكسارة ومحيطها، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.
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