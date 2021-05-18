الحريري ينتقد تصريحات لاذعة لوزير لبناني طالت الخليج

في مقابلة تلفزيونية، بثت مساء أمس الاثنين، أطلق وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، تصريحات لاذعة، بحق دول الخليج، حيث ألقى باللوم عليها في انتشار"داعش".

وقال وهبة في مقابلة مع قناة "الحرة" التلفزيونية : "الدواعش ياللي جابوا لنا إياهم دول أهل المحبة والصداقة والأخوة.. دول المحبة جابوا لنا الدولة الإسلامية، زرعو لنا إياها بسهل نينوى وبالأنبار وبتدمر"، وهي مناطق من سوريا والعراق سيطر عليها تنظيم داعش في عام 2014.

وعندما سُئل، "عم تحكي عن دول الخليج؟" قال وهبة إنه لا يريد أن يذكر أسماء. لكن عندما سئل عما إذا كانت دول الخليج قد مولت التنظيم المتشدد، قال وهبة "بتمويل مني أنا كأن؟".

وعبر رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، عن رفضه لهذه التصريحات، قائلا إنها يمكن أن تقوض العلاقات الخارجية في وقت يواجه فيه لبنان أزمات عديدة.

وقال مكتب الحريري في بيان ندد بتصريحات وهبة: "كما لو أن الأزمات التي تغرق فيها البلاد والمقاطعة التي تعانيها لا تكفي".

ويواجه لبنان مشكلات اقتصادية تمثل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

وأحجمت دول الخليج، بما فيها السعودية، عن تقديم مساعدات لتخفيف مشكلات لبنان الاقتصادية، وظلت بعيدا، بينما تشعر بالقلق من تنامي نفوذ جماعة حزب الله المدعومة من خصمها الإقليمي إيران.

وأعلنت السعودية في أبريل/ نيسان حظر دخول الفواكه والخضراوات اللبنانية، أو نقلها عبر أراضيها، بسبب زيادة تهريب المخدرات من خلالها، وذلك بعد أن قالت إن الجمارك في ميناء جدة السعودي تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون بلغت أكثر من 5.3 مليون حبة، مُخبأة ضمن إرسالية فاكهة رمان.