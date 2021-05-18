ظريف: العالم يشاهد إسرائيل ومساعدوها يظهرون وجوههم القبيحة

انتقد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل في عدوانها على الفلسطينيين.

وقال ظريف في تغريدة عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بينما تنهمر ذخائر حربية أمريكية الصنع على الفلسطينيين الأبرياء، تمنح الولايات المتحدة 735 مليون دولار أخرى في شكل صواريخ دقيقة لإسرائيل، لقتل المزيد من الأطفال بدقة أكبر".

وأضاف: "العالم يشاهد إسرائيل، ومساعدوها يظهرون وجوههم القبيحة".

وفي وقت سابق، هاجم وزير الخارجية الإيراني إسرائيل بسبب استخدامها العنف ضد الفلسطينيين في المسجد الأقصى بالقدس.

وقال إن الهجوم على الأقصى وقتل المصلين "أكبر دليل على الطبيعة العنصرية الإجرامية لإسرائيل التي كانت دائما السبب الرئيسي لانعدام الأمن والاستقرار في المنطقة".