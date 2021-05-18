المالكي يطلع ”الصليب الأحمر” على انتهاكات الاحتلال ويطالب بتوفير الحماية لشعبنا

أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي بيتر ماورير، على الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وطالب بتوفير الحماية لأبناء شعبنا.
وبعث المالكي، رسالة من خلال بعثة دولة فلسطين في جنيف، الى ماورير، حول العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني في كافة اماكن تواجده، خاصة في قطاع غزة، واستهدافه المدنيين الفلسطينيين العزّل وممتلكاتهم.
وتطرق وزير الخارجية في رسالته إلى الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها آلة الحرب الاسرائيلية من تدمير ممنهج، واستهداف متعمد للمدنيين من الاطفال والنساء، وقصف المباني السكنية، والاعلامية، وكيف اصبح قطاع غزة مكانا غير آمن.
وطالب المالكي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بإنشاء مناطق آمنة لأبناء شعبنا من خلال رفع رايات الحماية للجنة الدولية على المنشآت واعلانها مناطق يمنع استهدافها، تحت الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقيات جنيف، وذلك من أجل تعزيز حماية المواطنين والأعيان الفلسطينية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، وإيوائهم من الأخطار الناجمة عن القصف الإسرائيلي الممنهج وواسع النطاق.
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