ارتفاع سعر خام برنت في التعاملات الآجلة

الخليج واس: ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت للعقود الآجلة اليوم بنسبة 0.43 %، ما يعادل 0.62 دولار أمريكي، ليصل إلى 69.89 دولارًا أمريكيًا للبرميل.

كما صعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.53 % ما يعادل 0.35 دولار أمريكي، ليصل إلى 66.62 دولارًا أمريكيًا للبرميل.