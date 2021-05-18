“الأمن البيئي”: ضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

الخليج واس: ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه تم ضبط جرافة و (3) شاحنات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسية اليمنية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و (996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.