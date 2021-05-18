الصحة الفلسطينية: 6 وفيات و253 إصابة جديدة بفيروس ”كورونا” و905 حالات تعافٍ

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 6 وفيات، و253 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و905 حالات تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل حالتي وفاة في الضفة الغربية: "جنين 1، طولكرم 1"، و4 حالات وفاة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 40، طوباس 5، نابلس 43، جنين 14، قلقيلية 3، الخليل 19، أريحا والأغوار 3، ضواحي القدس 2، سلفيت 2، بيت لحم 4، رام الله والبيرة 8، قطاع غزة 110".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 16، طوباس 5، نابلس 223، جنين 26، قلقيلية 4، الخليل 57، أريحا والأغوار 1، ضواحي القدس 5، سلفيت 2، بيت لحم 3، رام الله والبيرة 12، قطاع غزة 551".

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 60 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 14 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 120 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 275,305 بينهم 196,112 تلقوا الجرعتين من اللقاح.