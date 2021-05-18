“التأمينات” تكشف النسبة التي يتحملها صاحب العمل للاشتراك عن العامل

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كشفت التأمينات الاجتماعية، النسبة التي يتحملها صاحب العمل للاشتراك عن العامل.
وقالت التأمينات الاجتماعية، إن صاحب العمل يتحمل 12% من أجر العامل المسجل (الأساسي + بدل السكن )، تشمل 9% عن نظام المعاشات و2% عن نظام الأخطار المهنية و1% عن نظام التعطل عن العمل.
وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أتاحت لصاحب العمل تعديل أجر المشترك خلال أشهر السنة، لمن هم دون سن الخمسين، وأشترطت التأمينات الأجتماعية أن يكون أجور المنشأة قد تم تحديثها بداية السنة.
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