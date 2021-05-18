القدس: الاحتلال يقمع مسيرة منددة بالعدوان على شعبنا وبتهجير حي الشيخ جراح

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مسيرة منددة بالعدوان على أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وذلك في منطقة قريبة من الحي المحاصر الذين منع الدخول إليه والخروج منه لغير سكانه.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت تجاه المواطنين المقدسيين في حي الشيخ جراح، ما تسبب بإصابة عدد منهم بالاختناق، بالتزامن مع قمع مسيرة مماثلة قرب باب العامود قبل قليل.
وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال رشت المتظاهرين والمنازل وسيارات المواطنين هناك بشكل وحشي بالمياه العادمة في الحي.
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