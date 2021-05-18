سلمان للإغاثة ينفذ مشروع دعم استمرار الخدمات التعليمية وتعافي قطاع التعليم في اليمن

الخليج – واس: واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة تنفيذ مشروع دعم استمرار الخدمات التعليمية وتعافي قطاع التعليم من آثار الأزمة والنزوح في اليمن، حيث تم اكتمال 60% من إنشاء مقر مدرسة الجيل التي ستوفر بيئة تعليمية مناسبة يستفيد منها 800 طفل نازح في مدينة مأرب. ويهدف المشروع إلى دعم وتحسين الوصول إلى الخدمات التعليمية للعائدين والمجتمعات المضيفة والنازحين. ويأتي ذلك ضمن منحة المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020م .

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