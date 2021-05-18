طيران الاحتلال يستهدف مدينة غزة الصناعية

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الخليج – واس: استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة الصناعية مخلفاً الدمار في عدد من المصانع، ومشروع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية على أسطح البنايات.
ونقلت مصادر محلية عن رئيس مجلس إدارة مدينة غزة الصناعية خالد عنبتاوي أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف على مدار يومين متتالين المدينة الصناعية، بعدة غارات شنتها طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته، مما أدى إلى تضرر أكثر من 10 مصانع بشكل كبير.
وأضاف أن الغارات الإسرائيلية على المدينة الصناعية أدت أيضاً إلى تضرر كبير في مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية على أسطح البنايات في مدينة غزة الصناعية.
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