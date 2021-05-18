تجدد إطلاق النار من قبل مسلحين على حاجز بيت إيل في الضفة...

أفادت قناة روسيا اليوم في خبر لها يفيد بتجدد إطلاق النار من قبل مسلحين على حاجز بيت إيل في الضفة الغربية.
وقد تصاعدت حدة التوترات في رام الله منذ صباح اليوم الثلاثاء، بعد خروج مظاهرات تخللتها مناوشات مع القوات الإسرائيلية وتحولت إلى اشتباكات عنيفة بين مسلحين فلسطينيين والجنود الإسرائيليين.
ويشهد عدد من مدن الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر اشتباكات حادة بين المواطنين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين، بعد خروج مسيرات، تضامنا مع سكان قطاع غزة الذين يتعرضون لقصف إسرائيلي.
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