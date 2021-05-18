الإمارات تستنكر تصريحات وزير خارجية لبنان ضد السعودية ودول مجلس التعاون

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الخليج – واس: أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء التصريحات المشينة والعنصرية التي أدلى بها وزير الخارجية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة،التي أساءت إلى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
واستدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تستنكر فيها هذه التصريحات، مؤكدة أنها تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي.
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