منظمة اليونيسيف: الوضع داخل غزة كابوس مرعب

قالت جوليت توما المديرة الإعلامية لمكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في الشرق الـوسط وشمال إفريقيا، في مقابلة مع “العربية” اليوم الثلاثاء، إن المنظمة لم تتمكن من إيصال المساعدات الهامة إلى داخل قطاع غزة.

ووصفت المتحدثة باسم المنظمة الأممية، الوضع داخل غزة بأنه مرعب ويشبه الكابوس، مؤكدة عدم تمكنها من العبور إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وفقا لـ”العربية”.

وقالت إن المطلوب هو وقف نار طويل الأمد في غزة وحل مستدام.