الرئيس الفلسطيني يثمن الموقف الوطني والقومي للسيسي 

عبر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عن تقديره العالي وشكره للموقف الوطني والقومي الذي أعلنه رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي في مبادرته المهمة للمساهمة في دعم الشعب الفلسطيني لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف أن هذا الموقف القومي والتاريخي المصري، يعبر عن حقيقة مصر ودورها العروبي في دعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه حتى قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الرئيس أن مصر كانت ولا زالت السند القوي والمدافع عن حقوقنا الثابتة والتاريخية وعلى رأسها المقدسات الإسلامية والمسيحية.

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