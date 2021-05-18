السعودية تسجل 1047 إصابة جديدة بكورونا مقابل 886 أمس 

سجلت السعودية، اليوم الثلاثاء، 1047 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في ارتفاع ملموس لهذا المؤشر مقارنة مع الأيام الأخيرة، كما تم رصد 14 وفاة بالمرض.

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1047 إصابة، لتصل حصيلتها الكلية إلى 435027 حالة، بينها 8078 نشطة، و1384 حرجة.

وتأتي هذه الحصيلة اليومية بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة يوم 14 مايو 927 حالة، وفي 15 مارس 837، وفي 16 مايو 825، وفي 17 مايو 886.

وأفادت وزارة الصحة برصد 14 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 7188 متوفيا.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة جراء المرض يوم 14 مايو 12 حالة، وفي 15 مايو 13 متوفيا، وفي 16 مايو 15 حالة، وفي 17 مايو 12.

وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" في المملكة وصل إلى 419761 شخصا، بعد تسجيل 847 حالة شفاء جديدة.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر الماضي، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، لتعتمد لاحقا كذلك لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية-السويدية.