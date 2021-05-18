الجزائر تصنف حركة معارِضة وأخرى انفصالية ضمن ”المنظمات الإرهابية” 

أصدر المجلس الجزائري الأعلى للأمن، اليوم الثلاثاء، قرارا بتصنيف حركتي "رشاد" و"الماك" ضمن "المنظمات الإرهابية".

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية أن "السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ترأس اليوم الثلاثاء 18 ماي 2021، اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن".

وأضاف البيان أن "المجلس تناول بالدراسة، الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل ما يسمى بحركتي (رشاد) و(الماك)، التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها، واتخذ في هذا الإطار قرارا يقضي بوضعهما ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، والتعامل معهما بهذه الصفة."

وتقول حركة رشاد إنها "حركة جزائرية بادر إلى إنشائها والدعوة لها مجموعة من الجزائريين الذين عُرفوا بمعارضتهم المبدئية لنظام الحكم"، ويعد الدبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت أحد أبرز وجوهها.

أما حركة "الماك" فتدعو لاستقلال منطقة القبائل الأمازيغية، وزعيمها فرحات مهني المقيم في فرنسا.