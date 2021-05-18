السعودية تشترط التطعيم ضد كورونا لدخول أي منشأة حكومية أو خاصة أو...

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، فرض شرط التطعيم ضد فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" للدخول إلى "أي منشأة حكومية أو خاصة".
ونقلت وكالة "واس" الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن السلطات قررت، "بناء على ما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ولغرض الحفاظ على الصحة العامة... اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة ابتداء من... 1 أغسطس 2021" لدخول "أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي".
وأضاف المصدر أن التطعيم سيكون أيضا شرطا لدخول "أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية... وأي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة... وأي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة واستخدام وسائل النقل العامة".
وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر الماضي، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، لتعتمد لاحقا كذلك لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية-السويدية.
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