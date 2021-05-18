دراسة تؤكد: إعطاء لقاح «أسترازينيكا» متبوعا بجرعة من «فايزر» آمن وفعال

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الخليج – رويترز: قال باحثون اليوم (الثلاثاء) إن دراسة إسبانية بشأن مزج اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 خلصت إلى أن إعطاء جرعة من لقاح فايزر للأشخاص الذين تلقوا بالفعل جرعة واحدة من لقاح «أسترازينيكا» آمن جدا وفعال.
واكتشفت الدراسة التي أجراها معهد كارلوس الثالث للصحة المدعوم من الدولة أن الاستجابة المناعية للأشخاص الذين تلقوا جرعة فايزر يزيد بما يتراوح بين 30 و40 مرة عن المجموعة التي تلقت جرعة «أسترازينيكا» فقط، وفقا لما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال الباحثون إنه تم رصد القليل من الآثار الجانبية الخطيرة بين المشاركين في الدراسة وعددهم 600.
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