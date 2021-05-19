أبو الغيط: التصريحات المسيئة للسعودية بعيدة عن اللياقة الدبلوماسية

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن أسفه البالغ إزاء ما صدر عن وزير خارجية لبنان من تجاوز في حق دول الخليج عموما، والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، واصفا تلك التصريحات بالبعيدة عن اللياقة الدبلوماسية.

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة عن الأمين العام اعتباره أن لغة الحوار المستخدم من جانب كبار مسؤولي الدول العربية يتعين أن تعكس دائما مشاعر الأخوة والاحترام المتبادل بين الشعوب العربية، وأن تتجنب ما يهيج الخواطر أو يُثير البغضاء ويُذكي الفتن.

وأعرب المصدر عن الأسف الشديد لأن تأتي هذه التصريحات في توقيت دقيق للغاية يمر به لبنان وفي وقت يحتاج فيه إلى كل الدعم من أصدقائه وأشقائه، وأسهمت في توتير العلاقة اللبنانية الخليجية بدلا من تصحيح مسارها بالشكل المطلوب.

وأطلق وزير خارجية لبنان بوزارة تصريف الأعمال شربل وهبة تصريحات لاذعة بحق دول الخليج، متهما إياها بالمسؤولية عن زرع تنظيم “داعش” في لبنان وسوريا والعراق.

أعربت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، عن تنديدها واستنكارها الشديدين لتصريحات لوزير خارجية لبنان في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة، والتي تطاول فيها على المملكة العربية السعودية وشعبها، ودول مجلس التعاون الخليجية.

وقالت الخارجية السعودية في بيان الثلاثاء، إن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية، ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

وأشارت الوزارة إلى أنها استدعت سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة، للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.

ومن جانبه، قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، الثلاثاء، إن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، في مقابلة تلفزيونية عن دول الخليج، تعبر عن رأيه الشخصي، ولا تعكس موقف الدولة.

وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، إنها “تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية”.

وأضاف البيان، أن “ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين ليل أمس يعبر عن رأيه الشخصي، ولا يعكس في أي حال من الأحوال موقف الدولة اللبنانية”.