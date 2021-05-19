‫الاحتلال يطارد عمالا ويعتقل عددا منهم شمال طولكرم

طاردت قوات الاحتلال صباح اليوم، العشرات من العمال أثناء توجههم إلى أماكن عملهم داخل أراضي 1948، عبر بوابات جدار الضم والتوسع العنصري شمال طولكرم.

وذكر شهود عيان لـ"وفا"، أن جنود الاحتلال أطلقوا الأعيرة النارية باتجاه العمال في محيط الجدار غرب بلدة عتيل دون ان يبلغ عن إصابات، في الوقت الذي اعتقلوا فيه عددا منهم غرب بلدة زيتا، واقتادوهم إلى جهة مجهولة، دون معرفة هوياتهم.