طاردت قوات الاحتلال صباح اليوم، العشرات من العمال أثناء توجههم إلى أماكن عملهم داخل أراضي 1948، عبر بوابات جدار الضم والتوسع العنصري شمال طولكرم.
وذكر شهود عيان لـ"وفا"، أن جنود الاحتلال أطلقوا الأعيرة النارية باتجاه العمال في محيط الجدار غرب بلدة عتيل دون ان يبلغ عن إصابات، في الوقت الذي اعتقلوا فيه عددا منهم غرب بلدة زيتا، واقتادوهم إلى جهة مجهولة، دون معرفة هوياتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال يطارد عمالا ويعتقل عددا منهم شمال طولكرم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.