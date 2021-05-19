استشهاد صحفى فلسطينى جراء استهداف الطيران الإسرائيلى لمنزله فى غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل صحفى فلسطينى إثر استهداف الطائرات الإسرائيلية لمنزل بحى الشيخ رضوان فى مدينة غزة، بحسب "روسيا اليوم". وقالت المصادر إن الصحفى يوسف أبو حسين من إذاعة الأقصى قتل بعد استهداف منزله من طيران الاستطلاع قرب رمزون الشيخ رضوان. من جهتها بثت إذاعة "صوت الأقصى" نبأ "استشهاد" المذيع يوسف أبو حسين بعد استهداف منزله من قبل الطيران الإسرائيلى فجر اليوم. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة العدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة، بلغت 219 شهيدا و1500 جريح. وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أنه من بين الشهداء 63 طفلاً و36 سيدة و16 مسناً، بالإضافة الى 1500 إصابة بجروح مختلفة، منها 50 إصابة شديدة الخطورة، و370 إصابة في الأجزاء العلوية، منها 130 إصابة بالرأس، مشيرة إلى أنه من بين الإصابات 450 طفلا و295 سيدة.

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