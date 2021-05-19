في التربية وبين معارك الحياه

تعتبر طبيعة الكائنات البشريه من التراكيب المعقدة جداً نفسياً و اجتماعياً لانها متغيرة في كافة الاطوار الفسيولوجية والبيولوجية وهذا ما يلزم اهل التخصص الاطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والمربين مواكبة هذه التغيرات وسد الثغور التي تنتجتها الظروف البيئية المحيطه للابناء ، كثرة الجهد والاجتهاد في تربية الابناء تربية سليمة قويمة هذا لا يعني انهم ليسوا معرّضون للمؤثرات الخارجية ( تغيّر الطباع ، تقلّب المزاج ، انعكاس السلوك) ،إن استزراع المهارات الجيده لدى الابناء مثل : التقبل ، المرونه والتفكير النقدي هذا ما سيجعلهم يواجهون الحياة ومصاعبها وتقلباتها بأكثر واقعيه ومنطقيه بالإضافه الى تطبيق الكثير من الاستراتيجيات السلوكيه والتربويه المناسبة لكل فئة عمريه ، إن اردتم ابناء صالحين نافعين منتفعين لأنفسهم ولمجتمعهم فـ كثّفوا ما تبذلونه وما ستبذلونه تجاههم فتلك الاستثمار الحقيقي والتجارة الرابحة التي لا خسارة فيها باذن الله كتبة: غدير العنزي – اخصائية اجتماعية

@alenezi __19977

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