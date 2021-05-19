وزير الخارجية اللبناني “المسيء للمملكة” يطلب إعفائه من منصبه

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أفادت الرئاسة اللبنانية بأن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة، طلب من رئيس الجمهورية إعفاءه من منصبه.
وكان الرئيس ميشال عون قد استقبل الوزير وهبة صباح اليوم (الأربعاء)، حيث سلّمه الأخير كتابا بطلب إعفائه من مسؤولياته الوزارية.
وذكرت قناة “الجديد” أن وهبة سيلتقي في وقت لاحق اليوم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وسيعلن بعدها تنحيه عن ممارسة مهامه في وزارة الخارجية.
يأتي ذلك في أعقاب تصريح الوزير المتلفز، المسيء للمملكة والشعب السعودي، والذي تبرأت منه الرئاسة اللبنانية واعتبرته لا يمثل الموقف الرسمي للبنان.
ونددت وزارة الخارجية السعودية بتصريحات الوزير وهبة، وأكدت أنها تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين، كما استدعت السفير اللبناني وسلّمته مذكرة احتاج رسمية.
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