تنطلق اليوم الجولة الـ 28 من الدوري السعودي للمحترفين بعدة لقاءات أبرزها الهلال والأهلي ، وفي الدوري الإنجليزي يلتقي بيرنلي مع ليفربول في الجولة الـ 37 ، فيما يلتقي يوفنتوس وأتالانتا في نهائي كأس إيطاليا، وموناكو وسان جيرمان في نهائي كأس فرنسا ، وفيما يلي أبرز مباريات الأربعاء 19 مايو : الدوري السعودي

19:10 الشباب * العين

19:20 الباطن * الاتفاق

21:00 الهلال * الأهلي الدوري الإنجليزي

20:00 إيفرتون * وولفرهامبتون

20:00 نيوكاسل يونايتد * شيفيلد يونايتد

20:00 توتنهام هوتسبير * أستون فيلا

21:00 كريستال بالاس * آرسنال

22:15 بيرنلي * ليفربول

22:15 بروميتش ألبيون * وست هام يونايتد كأس إيطاليا

22:00 أتالانتا * يوفنتوس كأس فرنسا

22:15 موناكو * باريس سان جيرمان

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