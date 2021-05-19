مصر: فتح معبر رفح البري استثنائيًا لليوم الرابع لاستقبال المصابين الفلسطينيين

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الخليج – واس: واصلت السُلطات المصرية فتح معبر رفح البري استثنائيًا لليوم الرابع على التوالي لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، ولإدخال المساعدات إلى القطاع.
وأوضح مصدر مسؤول بمعبر رفح في تصريح له اليوم، أن الأطقم الإدارية والطبية تتمركز في النقاط المحددة بمدن رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد، لتيسير عبور الجرحى والمصابين ومرافقيهم للعلاج في المستشفيات المصرية، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد العابرين خلال اليومين الماضيين وصل إلى 835 فردًا، بينهم عدد من الجرحى والمصابين ومرافقيهم من قطاع غزة.
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