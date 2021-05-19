أبو الغيط والعسومي -نواب البرلمان العربي- يرتدون الكوفية الفلسطينية خلال الجلسة الطارئة...

ارتدى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ورئيس البرلمان العربي عادل العسومي،ونواب البرلمان العربي، الكوفية الفلسطينية مكتوبا عليها "القدس لنا" وذلك خلال الجلسة الطارئة للبرلمان العربي التي انطلقت اليوم /الأربعاء/بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

ويناقش البرلمان العربي ،في جلسته الطارئة، العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني وانتهاكاته المستمرة لحرمة المسجد الأقصى وعدوانه الغاشم على قطاع غزة والجرائم والانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في كافة الأراضي الفلسطينية فضلاً عن التهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح، وكذلك استمرار سياسة الاستيطان التوسعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.