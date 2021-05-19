بدء أعمال الجلسة الطارئة للبرلمان العربي لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة

الخليج – واس: بدأت اليوم, أعمال الجلسة الطارئة للبرلمان العربي برئاسة رئيس البرلمان عادل بن عبد الرحمن العسومي، بمقر جامعة الدول العربية، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني وانتهاكاته المستمرة لحرمة المسجد الأقصى وعدوانه الغاشم على قطاع غزة.

وشارك في الجلسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث ألقى كلمة حول التطورات وآليات مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني.

كما خاطب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في هذه الجلسة بكلمة عبر الاتصال المرئي, استعرض خلالها مستجدات الأوضاع في فلسطين في ظل الانتهاكات الإسرائيلية وعدوانها على الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتبحث الجلسة الطارئة للبرلمان العربي الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في كافة الأراضي الفلسطينية، فضلاً عن التهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح، وكذلك استمرار سياسة الاستيطان التوسعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.