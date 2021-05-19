- 1/2
- 2/2
الخليج – واس: أكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال فترة الإجازة الصيفية والسفر للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.
وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (1213) حالة مؤكدة وتعافي (910) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (8367) حالة منها (1372) حالة حرجة, ليبلغ إجمالي عدد الإصابات (436239) حالة وحالات التعافي (420671) حالة، فيما سُجلت (13) حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى (7201) حالة، وأُجري (88859) فحصاً مخبرياً.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة: ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية خلال فترة الإجازة والسفر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.