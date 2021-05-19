يتابع الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بقلق كبير الأعمال الوحشية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الصامد في القدس وغزة وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة من قتل وتشريد ودمار طال البشر والحجر ومع ذلك فإن الشعب الفلسطيني يواصل صموده البطولي في وجه الآلة الحربية التي لم ترحم الأطفال والشباب والنساء وكبار السن.
ويعبر الاتحاد عن وقوفه وتضامنه الكامل مع الأشقاء والزميلات والزملاء الإعلاميين في فلسطين وهم يتصدون بشجاعة قل نظيرها للقتل والتخريب والتنكيل ويدافعون عن أرضهم ومقدساتهم في وقت يقف العالم متفرجا على هذه الوحشية المفرطة.
لقد طالب الاتحاد العربي للصحافة الرياضية ويطالب مؤسسات المجتمع المدني في العالم وكذلك نقابات الصحفيين والجمعيات والاتحادات واللجان والروابط خاصة الإعلامية والإعلامية الرياضية بالخصوص بالوقوف بشجاعة لنصرة الشعب الفلسطيني وفي طليعتهم الإعلاميون الذين تعرض عدد كبير منهم للاعتداء و للقتل ولهدم المنازل وقصف المؤسسات الإعلامية لكي لا تصل أخبار وحشيتهم للعالم .
إن الاتحاد العربي للصحافة الرياضية وهو يدين بشدة الممارسات اللاإنسانية للعدو العنصري ليؤكد مرة أخرى وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني وإلى جانب كافة الزملاء والزميلات في وسائل الإعلام المختلفة مساندا وداعما ومكبرا صمودهم ودورهم البطولي في كشف جرائم العدو للعالم .
داعين الله أن يكتب لهم الثبات والنصر وما ذلك على الله بعزيز .
أفاد بذلك الزميل عوني فريج الناطق الإعلامي للاتحاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد العربي للصحافة الرياضية يدين ما يتعرض له الشعب الفلسطيني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.