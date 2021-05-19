مقتل 255 فلسطينيا في غزة والضفة الغربية والقدس منذ بدء التصعيد الإسرائيلي 

أفادت السلطات الصحية الفلسطينية، الأربعاء، بمقتل 255 فلسطينيا على الأقل جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والاشتباكات والحوادث بالضفة الغربية والقدس.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن العدوان الإسرائيلي على القطاع أودى حتى الآن بحياة 227 شخصا منهم 64 طفلا و38 سيدة و17 مسنا.

وأضافت أن الضربات الإسرائيلية أدت إلى إصابة 1620 شخصا على الأقل في قطاع غزة بينهم مئات الأطفال والنساء.

وفي بيان منفصل قالت الصحة الفلسطينية إن الاشتباكات والحوادث في الضفة الغربية أسفرت عن مقتل 26 شخصا إضافة إلى قتيل في القدس.

ولاحقا أفادت الوزارة بمقتل سيدة فلسطينية على يد القوات الإسرائيلية في الجليل، لترتفع حصيلة الضحايا في الضفة الغربية والقدس إلى 28 شخصا.

وأضافت أنه تم رصد أكثر من 7800 إصابة بين الفلسطينيين في المنطقة ذاتها.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها، الأمر الذي ردت عليه الفصائل الفلسطينية باستهداف أراضي سيطرة إسرائيل بهجمات صاروخية.

ويوم 10 مايو بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على غزة، قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وشنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ، لكن الهجمات والاشتباكات في الضفة الغربية أسفرت عن مقتل 14 إسرائيليا وإصابة عشرات الآخرين.