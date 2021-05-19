الأمين العام لـ”الجهاد الإسلامي”: الفصائل وضعت إسرائيل في مأزق تاريخي لم يسبق...

أكد الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية زياد نخالة أن الفصائل الفلسطينية وضعت إسرائيل في "مأزق تاريخي لم يسبق له مثيل" بعد أكثر من 70 عاما من النكبة.

وفي خطاب متلفز، أضاف نخالة: "ندافع عن القدس من الإهانة والتدنيس وهذا هو طريق شعبنا وطريق المقاومة الذي لن نغادره إلا إلى النصر".

وتابع: "المقاومون يكسرون هيبة الدولة اللقيطة ويذلونها بكل صاروخ وكل قذيفة صنعوها بالدم ولقمة العيش وتحت الحصار".

وأردف: "المجاهدون يؤكدون أن مسيرة شعبنا ومقاومته لم تتوقف منذ ذاك اليوم الذي ألقي بشعبنا فيه إلى مخيمات الشتات".

وأكد أن "الشعب الفلسطيني ومجاهديه على امتداد فلسطين يسجلون أنصع الصفحات المشرقة على طريق القدس وفلسطين".

وأضاف نخالة: "معركتنا نحو القدس تمضي إلى يومها الـ11 وتسجل كل يوم إساءة لوجوه القتلة والمجرمين في كل مكان من فلسطين".