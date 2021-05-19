منفذ جسر الملك فهد: إحباط محاولة تهريب ملصقات وأغطية زجاجات خمور

أحبط منفذ جسر الملك فهد محاولة تهريب 4486 غطاء زجاجات خمور و 978 ملصقات خمور أمامية و 738 ملصقات خمور خلفية، وذلك حسبما أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم الأربعاء.

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