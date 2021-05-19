الخليج – واس: صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب بن خلف الخميس، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة قبضت على مواطنين في العقد الثالث من العمر، ارتكبا جريمة سرقة عقاقير طبية خاضعة لتنظيم التداول الطبي من صيدلية بأحد مستشفيات محافظة رفحاء، وقيامهما بحرق الأدوات المستخدمة في تنفيذها، لإخفاء معالم الجريمة، وتضليل الجهات الأمنية، وقد جرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شرطة الحدود الشمالية: القبض على مواطنين ارتكبا جريمة سرقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.