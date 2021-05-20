كتائب القسام تستهدف حافلة لنقل الجنود قرب قاعدة ”زيكيم” شمال قطاع غزة...

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الخميس، استهداف حافلة لنقل الجنود قرب قاعدة "زيكيم" شمال قطاع غزة بصاروخ موجه.
من جهة أخرى، أفادت مراسلة RT في القدس، بأنه تم إطلاق صاروخ "كورنيت" على حافلة جنود إسرائيلية فارغة، مشيرة إلى تسجيل إصابة جندي إسرائيلي بجروح طفيفة.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "تويتر" في خبر عاجل، أنه "تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو باص صغير فارغ كان في موقف سيارات، ونتيجة للذلك، أصيب جندي بجروح طفيفة من الشظايا حيث كان يقف بالقرب من الباص".
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