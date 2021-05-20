الرئيس اليمني يثمن الدور الأخوي الصادق لتحالف دعم الشرعية

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الخليج – واس: ثمن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الدور الأخوي الصادق لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، في دعم الجيش ببلاده في معاركه ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجره الرئيس هادي بمحافظ الجوف اليمنية اللواء أمين العكيمي، للاطلاع على سير العمليات العسكرية وما يحرزه الجيش من انتصارات في مناطق المحافظة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وأشاد هادي بملاحم الجيش ومعاركه ضد الانقلابيين بما يحقق استعادة الشرعية وحماية الهوية اليمنية من الاستهداف الإيراني والحفاظ على النظام الجمهوري.
وأطلع محافظ الجوف الرئيس هادي على سير العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش اليمني ضد مليشيات الحوثي في الجوف والانتصارات المحرزة على هذا الصعيد، واستمرار تقدم القوات الحكومية بهدف استكمال تحرير وتطهير المحافظة من المتمردين.
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