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الخليج – واس: أعلنت وزارة الرياضة أنه تم رصد 30 مخالفة لتطبيق البروتوكول الخاص بعودة الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية، في المباريات التي أقيمت مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجرى اتخاذ العقوبات اللازمة حيال المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتؤكد وزارة الرياضة ضرورة التزام جميع الجماهير بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تكفل للجميع المحافظة على صحتهم وسلامتهم بإذن الله من فيروس كورونا المستجد( COVID-19).
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