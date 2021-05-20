“التحالف”: اعتراض طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه جازان

الخليج – واس: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم (الخميس)، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة)، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه جازان. وندد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، باستمرار المليشيا الحوثية الإرهابية الحوثية في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وشدد على أن للتحالف الحق في اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية.

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