رئاسة الحرمين الشريفين توفر الإرشاد المكاني في المسجد الحرام

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً بوكالة المشاريع والدراسات الهندسية، الشاشة التفاعلية الخاصة بعرض خرائط الإرشاد المكاني للمسجد الحرام وساحاته ومرافقه، ضمن خطة الوكالة في تطوير ورفع جودة النظام الإرشادي للمسجد الحرام.
وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل الوصول إلى مواقع الشعائر الدينية ومعالم الجذب الرئيسة ومنها صحن المطاف ومبنى المسعى عبر إظهار مسارات حركة مباشرة من موقع الجهاز إلى الوجهة المطلوبة، إضافة إلى المرافق ومواقع الخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة مثل مرافق دورت المياه ومواقع خدمة تقديم العربات إلى غير ذلك من المعالم التي بلغ عددها أكثر من 16 معلماً.
كما تتيح الشاشة التفاعلية عرض البيانات بأكثر من 6 لغات رئيسة بما يتماشى مع التنوع الثقافي والمعرفي لدى زوار بيت الله الحرام، وتتيح إمكانية استخدام رمز الاستجابة السريع QR بحيث يُمكن استعراض المسارات والتصفح جغرافياً عبر الأجهزة الشخصية.
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