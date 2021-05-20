”كتائب القسام” و”سرايا القدس” تقصفان قواعد وكيبوتسات إسرائيلية في غلاف غزة

أعلن الجناحان العسكريان لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" عن شنهما ضربات عسكرية جديدة على قاعدتين وعدد من الكيبوتسات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة اليوم الخميس.
وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ"حماس"، أنها استهدفت بقذائف هاون كيبوتس مارس الجديد وأطلقت رشقتين من الصواريخ على قاعدة "تسيلم" البرية وقاعدة "مشمار هنيغف" اللوجستية في صحراء النقب.
بدورها، أكدت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أنها قصفت بعدد كبير من قذائف الهاون كيبوتس كرم أبو سالم، بالإضافة إلى إطلاقها عددا من قذائف الهاون على كيبوتسات كسوفيم ومارس الجديد ونيريم وإيرز وموقع "النصب التذكاري".
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في عدد من البلدات والمستوطنات والكيبوتسات في غلاف غزة منها كسوفيم وتسيلم.
وأكدت إسرائيل أن أكثر من أربعة آلاف صاروخ أطلق من غزة منذ اندلاع الجولة الحالية من التصعيد حول القطاع مطلع الأسبوع الماضي.
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