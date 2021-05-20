مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته الطبية للاجئين السوريين في الأردن،...

واصلت المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم مساعداتها الإنسانية والإغاثية لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ حيث كثفت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين، الذين بلغ عددهم ما يقرب من 159 مستفيدا، راجعوا عيادات الباطنية والطوارئ والصحة الإنجابية، فضلا عن عيادات التوعية والتثقيف، وقسم الخدمات التمريضية.

كما واصلت عيادات المركز تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، حيث راجع العيادات 403 مرضى بمختلف الحالات المرضية