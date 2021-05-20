واصلت المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم مساعداتها الإنسانية والإغاثية لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ حيث كثفت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين، الذين بلغ عددهم ما يقرب من 159 مستفيدا، راجعوا عيادات الباطنية والطوارئ والصحة الإنجابية، فضلا عن عيادات التوعية والتثقيف، وقسم الخدمات التمريضية.
كما واصلت عيادات المركز تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، حيث راجع العيادات 403 مرضى بمختلف الحالات المرضية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته الطبية للاجئين السوريين في الأردن،... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.