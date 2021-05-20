دحلان: نتنياهو يكذب كما يتنفس

شن القيادي الفلسطيني، محمد دحلان، هجوما حادا على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متهما إياه بالكذب، قائلا “نتنياهو يكذب كما يتنفس”، واصفاً إياه بـ”المجرم”.

وأضاف القيادي محمد دحلان، عبر منشور على فيسبوك، أن رئيس حكومة الاحتلال قتل 64 طفلاً و38 امرأة و17 مسناً، وقال: “يتحدث عن ضرب الأبراج الإرهابية، نعم لقد نجحت أيها المجرم في قتل 64 طفلا و38 امرأة و17 مسنا”.

وأشار دحلان إلى أن المدنيين الفلسطينيين أصبحوا هدفاً للاحتلال، متسائلاً :”هل أصبح المدنيون هم رموز الإرهاب الجدد !”.