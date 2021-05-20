رام الله: مطالبات بتحرك النقابات الدولية لحماية الشعب الفلسطينى ووقف العدوان

طالب المشاركون في اجتماع، نظم اليوم الخميس، في مقر منظمة التحرير في مدينة البيرة، بتحرك النقابات الدولية لحماية شعبنا ووقف العدوان الإسرائيلي.
وناقش الاجتماع، الذي دعت له دائرة التنظيمات الشعبية في منظمة التحرير، بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض المنظمات الشعبية بالحركة توفيق الطيراوي، وبمشاركة الأمناء العامين للمنظمات الشعبية والنقابات المنضوية تحت منظمة التحرير، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا.
وقال رئيس دائرة التنظيمات الشعبية في منظمة التحرير، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف، "نجري اتصالات مع أطراف نقابية دولية وإقليمية، للضغط على اسرائيل لوقف العدوان"، مشيرا إلى أن الاتصالات جارية مع المجتمع الدولي، للتأكيد على ضرورة الحماية الدولية لشعبنا، ومحاكمة ومساءلة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا.
وأكد ضرورة العمل على انجاح نقابات فلسطينية تنهض بالواقع والعمل النقابيين، وتنجح في انجاز الدور المنوط بها.
من جهته، طالب الطيراوي أحرار العالم والنقابات بالضغط على دولها لوقف العدوان الاسرائيلي المتواصل على شعبنا في مدينة القدس، وقطاع غزة.
ودعا الى ضرورة التحرك لإنقاذ المدينة المقدسة من براثن الاحتلال، وسياساته العنصرية والاحتلالية، الإحلالية الهادفة إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين، وتفريغ المدينة من أهلها، واستكمال تهويدها الكامل.
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