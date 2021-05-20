العراق تعلن استعدادها لاستقبال مصابي غزة جراء القصف الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، استعداد مؤسساتها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، جراء القصف الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الصحة العراقية، سيف البدر، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق وقف مع كل أشقائه وأخوانه في الإنسانية في كل الأزمات السابقة"، مشيرا إلى تهيئة فرق طبية خاصة لإرسالهم إلى فلسطين.

ولفت إلى أن "جميع المؤسسات الصحية العراقية مستعدة لاستقبال أي عدد من الجرحى الفلسطينيين أو من أي مكان آخر لتقديم مختلف الخدمات الصحية المتوفرة"، مؤكدا أن الوزارة هيأت أيضا فرقا طبية خاصة لإرسالهم إلى فلسطين أو إلى أي مكانٍ آخر لتقديم مختلف الخدمات الطبية".

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وجه الأحد الماضي، بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة.

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

وتطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، من جهتها، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل 10 أشخاص وعديد الإصابات.